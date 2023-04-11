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Британские фельдшеры устроили забастовку с требованием повышения зарплат

В Великобритании фельдшеры вышли на четырехдневную забастовку с требованием повышения зарплат. В результат были отменены сотни тысяч приемов, а также сорваны плановые операции. Об этом пишет The Guardian.

«Фельдшеры по всей Великобритании вышли на четырехдневную забастовку из-за усугубления ситуации в связи с оплатой труда. Около 350 тысяч записей на приемы к врачам, а также плановые операции отменены», – говорится в статье.

В частности, бастующие требуют повысить зарплаты на 35%. В качестве причины они указывают на то, что реальные доходы фельдшеров за несколько лет снизились на четверть из-за рекордной инфляции.

В свою очередь министр здравоохранения Стивен Баркли назвал такое резкое повышение оплаты труда неразумным.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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