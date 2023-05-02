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В Англии учителя устроили забастовку с требованием повышения зарплаты

В Англии учителя требуют повысить им заработную плату. Об этом сообщил профсоюз «Национальный союз образования» (NEU).

Масштабные акции прошли в Манчестере, Бирмингеме, Уоррингтоне. Учителя вышли на улицы с плакатами, требуя повысить им заработную плату.

Ранее власти пытались договориться с работниками образовательных учреждений. В частности, учителям предлагали выплаты в размере одной тысячи фунтов стерлингов в нынешнем учебном году и повышение зарплаты на 4,3% в будущем.

В профсоюзе назвали предложения властей оскорбительными. Точное число участвующих в забастовке учителей не сообщается.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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