российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 апреля 2023, 16:10 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Великобритании случился скачок смертности на фоне забастовки врачей

Смертность подскочила в Великобритании в марте, во время забастовки врачей, пишет The Telegraph.

По данным Бюро национальной статистики, за три дня забастовки младших врачей по всей стране было отменено более 175 тыс. приемов больных и операций. Медики не бастовали только в Уэльсе, но там показатель смертности тоже подскочил.

«За неделю, на которую пришлась забастовка младших врачей, и неделю после этого зарегистрирована 22 571 смерть, что на 2 247 (11,1%) выше среднего показателя», – говорится в статье.

Младшие врачи приостановили работу на 13-15 марта и потребовали повысить им зарплату. Но договориться с правительством не удалось.

С 11 апреля забастовку объявили британские фельдшеры, требуя повысить зарплаты на 35%. Они заявили, что из-за скачков инфляции их заработок сильно просел. Министр здравоохранения Стивен Баркли назвал неразумным резкое повышение зарплат.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Европа,