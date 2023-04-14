В Великобритании случился скачок смертности на фоне забастовки врачей

Смертность подскочила в Великобритании в марте, во время забастовки врачей, пишет The Telegraph.

По данным Бюро национальной статистики, за три дня забастовки младших врачей по всей стране было отменено более 175 тыс. приемов больных и операций. Медики не бастовали только в Уэльсе, но там показатель смертности тоже подскочил.

«За неделю, на которую пришлась забастовка младших врачей, и неделю после этого зарегистрирована 22 571 смерть, что на 2 247 (11,1%) выше среднего показателя», – говорится в статье.

Младшие врачи приостановили работу на 13-15 марта и потребовали повысить им зарплату. Но договориться с правительством не удалось.

С 11 апреля забастовку объявили британские фельдшеры, требуя повысить зарплаты на 35%. Они заявили, что из-за скачков инфляции их заработок сильно просел. Министр здравоохранения Стивен Баркли назвал неразумным резкое повышение зарплат.

Лондон, Наталья Рязанова

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