Официальный визит Карла III во Францию отложили из-за массовых протестов

Официальный визит короля Великобритании Карла III и королевы-консорта во Францию отложили из-за массовых протестов против повышения пенсионного возраста, которые сопровождаются беспорядками и погромами. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Поездка Карла III во Францию была намечена на 26-29 марта. Это должен был быть первый официальный государственный визит британского короля с момента вступления на престол.

Дата визита будет скорректирована как можно скорее, заявили в Елисейском дворце. Решение отложить поездку Карла III во Франции принято правительствами Франции и Великобритании после того, как французские профсоюзы призвали провести общенациональную забастовку и демонстрации против пенсионной реформы во время визита Карла III и королевы-консорта.

В Елисейском дворце объяснили, что визит отложили для того, чтобы «иметь возможность принять его Величество в условиях, соответствующих нашим дружеским отношениям».

Представитель правительства Великобритании заявил: «Это решение было принято с согласия всех сторон после того, как президент Франции попросил британское правительство отложить визит».

В заявлении Букингемского дворца говорится, что Карл III и королева-консорт «с нетерпением ждут возможности посетить Францию, как только будет определена новая дата».

Напомним, 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст с 62 до 64 лет, в обход голосования в парламенте. Недовольные реформой французы вышли на улицы городов. Массовые протесты, сопровождаемые беспорядки и столкновениями с полицией, продолжаются несколько дней. Накануне протестующие атаковали полицейский участок в Лорьяне, разгромили суд в Нанте и подожгли крыльцо мэрии Бордо. Самые большие беспорядки случились в Париже: зафиксировано 933 поджога городского имущества и мусорных контейнеров.

Москва, Наталья Петрова

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