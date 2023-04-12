В столице Турции прогремел взрыв в жилом доме

В Анкаре прогремел взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

ЧП произошло в квартал Кенткооп. Взрыв прогремел на третьем этаже семиэтажного жилого дома. Причина случившегося устанавливается.

Взрывной волной были разрушены несколько квартир, обломки упали здания на парковку возле дома и повредили несколько автомобилей.

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медицинские бригады. Один человек получил ранения и был госпитализирован.

Анкара, Зоя Осколкова

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