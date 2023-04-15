В Судане произошли столкновения между спецназом и регулярной армией

В Судане после нескольких дней напряженности резко обострилась ситуация. Силы быстрого реагирования атаковали армейские отряды в нескольких районах столицы, а также захватили аэропорт. Об этом сообщает Al Jazeera.

Звуки стрельбы и взрывов послышались недалеко от штаба суданской армии и Министерства обороны в центре Хартума. По словам представителя армии Судана, спецназ пытался захватить штаб генерального командования.

Кроме того, Силы быстрого реагирования взяли под контроль аэропорты в Хартуме и городе Мерове на севере страны. В столичной воздушной гавани приостановлена работа, на внутренней территории размещается бронетехника.

В посольстве России в Судане подтвердили, что обстановка в столице не спокойная, но российские дипломаты находятся в безопасности, передает ТАСС. Данных о том, могли ли пострадать россияне в ходе столкновений, пока нет.

Тем временем, Министерство здравоохранения Судана обратилось ко всем медикам Хартума с призывом прийти в больницы и госпитали для оказания необходимой помощи пострадавшим во время столкновений. Число возможных раненных не уточняется.

Хартум, Зоя Осколкова

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