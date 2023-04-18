В Судане автомобили посольства США попали под обстрел

В столице Судана Хартуме автомобили американского посольства попали под обстрел. Эту информацию подтвердил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Я могу подтвердить, что вчера был обстрелян американский дипломатический конвой», – сказал госсекретарь США на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в Японии.

В результате атаки пострадавших нет. Блинкен подчеркнул, что дипломаты сейчас находятся в безопасности.

По данным телеканала Al Arabiya, бронированный автомобиль посольства США в Судане обстреляли Силы быстрого реагирования.

Конфликт между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (спецназом) обострился 15 апреля. Боевые действия идут в столице Хартуме, а также столичной агломерации и других регионах страны. Жертвами боестолкновений стали не менее 100 человек.

Хартум, Зоя Осколкова

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