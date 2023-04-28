В Судане боевики обстреляли прибывший для эвакуации иностранцев самолет

В Судане попал под обстрел самолет, прибывший в страну для эвакуации иностранных граждан. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Инцидент произошел на аэродроме военной базы Вади Сейдна, который расположен в 20 километрах от столицы Судана Хартума. В момент, когда воздушное судно приземлилось, раздались выстрелы.

В результате пострадал один из членов экипажа.

Как сообщили в суданской армии, огонь по самолету открыли бойцы Сил быстрого реагирования (спецназ). В свою очередь представитель СБР возложил ответственность за произошедшее с лайнером на суданские вооруженные силы.

Как ранее стало известно, разногласия между командующим армией Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем достигли критической точки. Армия обвинила Силы быстрого реагирования в попытке госпереворота. 15 апреля политическое противостояние переросло в вооруженный конфликт, жертвами которого стали уже несколько сотен человек.

Хартум, Зоя Осколкова

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