В Судане боевики захватили биолабораторию с образцами кори и холеры

Судану грозит эпидемия из-за вооруженного конфликта. Дело в том, что одна из сторон захватила центральную государственную биолабораторию, в которой хранились образцы опасных заболеваний.

Под чьим именно контролем находится лаборатория, пока не ясно, сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения. По информации телеканала, в центральной государственной биолаборатории хранились возбудители кори, полиомиелита и холеры.

«Реальны риски распространения эпидемии в Судане, в особенности холеры», – отметили в ВОЗ.

Кроме того, вооруженные люди напали на 14 больниц в столице страны. В ВОЗ заявили, что работают над восстановлением работы лечебных учреждений Хартума.

Как ранее стало известно, разногласия между командующим армией Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем достигли критической точки. Армия обвинила Силы быстрого реагирования в попытке госпереворота. 15 апреля политическое противостояние переросло в вооруженный конфликт. По последним данным, с начала боев в Судане погибли 459 человек, еще 4 072 ранения получили.

Хартум, Зоя Осколкова

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