Россия не исключает эвакуации своих дипломатов из Судана

Российские власти следят за развитием ситуации в Судане. Прорабатываются различные варианты в зависимости от обострения конфликта. Об этом сообщил РИА «Новости» дипломатический источник.

Контакты с послом Судана проходят в ежедневном режиме. «Потише стало, но перемирие не соблюдается, бои продолжаются. Мы следим за ситуацией», – сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о возможной эвакуации российских дипломатов, источник заявил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, «так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации».

«Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты», – добавил собеседник.

Конфликт между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (спецназом) обострился 15 апреля. Боевые действия идут в столице Хартуме, а также столичной агломерации и других регионах страны. Жертвами боестолкновений стали не менее 100 человек. Несколько дней назад в Хартуме под обстрел попали автомобили американского посольства.

Москва, Зоя Осколкова

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