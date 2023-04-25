В Судане армия и спецназ договорились о перемирии

В Судане противоборствующие стороны договорились о перемирии на трое суток. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на сообщение армии республики в соцсетях.

«Армия Судана согласилась на 72-часовое перемирие при посредничестве США и Саудовской Аравии, которое начинается в полночь», – говорится в статье. Силы быстрого реагирования (СБР) также заявили, что намерены соблюдать режим прекращения огня.

Тем временем, Япония и Южная Корея эвакуировали своих граждан из Судана. По данным СМИ, страну покинули еще восемь японцев и 28 корейцев.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поблагодарил за содействие в эвакуации Францию. В общей сложности в Судане находилось порядка 60 японцев.

Южнокорейцы покинули Хартум по суше, после чего на самолете C-130 вылетели в Джидду. По прибытии они сядут на транспортный самолет KC-330, который доставит их на авиабазу в Соннаме. Отмечается, что в Судане находились 29 южнокорейцев, но один из них не пожелал покидать страну.

Напомним, разногласия между командующим армией Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем достигли критической точки. Армия обвинила СБР в попытке госпереворота. 15 апреля политическое противостояние переросло в вооруженный конфликт. По меньшей мере 330 человек погибли и более 3 тысяч пострадали.

Хартум, Зоя Осколкова

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