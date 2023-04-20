В Судане число жертв столкновений достигло 330 человек

По меньшей мере 330 человек погибли и более трех тысяч пострадали при столкновениях армии и Сил быстрого реагирования (СБР) Судана. Вторая попытка установить временное перемирие сорвалась, передает Associated Press.

По данным Агентства здравоохранения ООН заявило, число погибших в уличных боях выросло до 330 человек, раненых превысило три тысячи. Специалисты допустили, что цифры занижены, поскольку многие тела продолжают лежать на улицах – к ним не подобраться из-за постоянных перестрелок. По данным комитета врачей Судана, среди погибших 198 мирных жителей. Ранее сообщалось о 97 погибших гражданских.

Около 70% больниц Хартума поблизости от точек столкновения закрыты или едва могут работать в связи с нехваткой медикаментов и чистой воды, постоянных отключений электричества. Девять больниц повреждены взрывами, а персонал еще 19 эвакуировали ради безопасности.

По данным агентства, вторая попытка объявить прекращение огня провалилась. Местные жители массово покидают свои дома. Поток беженцев из города как пеших, так и на транспорте растет.

Разногласия между командующим армией Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем достигли критической точки. Армия обвинила СБР в попытке госпереворота. 15 апреля политическое противостояние переросло в вооруженный конфликт.

Хартум, Наталья Рязанова

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