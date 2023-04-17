В ходе боестолкновений в Судане погибли 97 гражданских

В Судане растет число жертв боестолкновения армии и спецназа. По последним данным, погибли 97 мирных жителей.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный профсоюз врачей, по меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты и еще 365 получили ранения.

Конфликт между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (спецназом) обострился 15 апреля. Боевые действия идут в столице Хартуме, а также столичной агломерации и других регионах страны.

Организация объединенных наций предложила открыть гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи, сообщает Al Arabiya. Командование суданской армии это предложение поддержало, как и Силы быстрого реагирования. Однако обе стороны оставили за собой право ответить в случае враждебных действий со стороны противника.

Тем временем, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила свою работу в Судане.

Хартум, Зоя Осколкова

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