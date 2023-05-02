В Судане поднята в небо военная авиация

В Судане продолжается противостояние между армией и Силами быстрого реагирования. По последним данным, в небо были подняты военные самолеты. Об этом сообщает Al Jazeera.

Наиболее ожесточенные бои идут в Хартуме. ВС Судана ведут зачистку северной части столичного региона. Кроме того, стороны ведут активные боевые действия в Омдурмане и в районе международного аэропорта.

Тем временем, на страну надвигается гуманитарная катастрофа. Морги Хартума переполнены, из-за перебоев в электроснабжении трупы разлагаются. При этом все больничные учреждения в городе перестали работать. Представители системы здравоохранения страны называют происходящее преступлением против человечности.

По данным Международной организации по миграции, около 330 тысяч жителей Судана стали вынужденными переселенцами, еще около 100 тысяч человек покинули территорию страны. По прогнозам Управления верховного комиссара ООН, если конфликт в стране продолжится, беженцами могут стать свыше 800 тысяч человек.

Хартум, Зоя Осколкова

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