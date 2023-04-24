Эксперт: на массовый туризм вооруженный конфликт в Судане не повлияет

Вооруженные столкновения на территории Судана не должны повлиять на турпоток в соседние африканские страны, в том числе в Египет.

«Это крайне маловероятно, – прокомментировал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Возможно, незначительная часть туристов, которые интересуются нубийской археологией, не смогут посетить пирамиды Куш, другие места нубийской истории в Судане. Но таких туристов – единицы. В худшем случае развитие конфликта может повлиять на выполнение полетов в «черную Африку» из ОАЭ и Катара, потому что могут измениться воздушные коридоры, увеличится время в пути. Других угроз для туротрасли я пока не вижу».

Напомним, разногласия между командующим армией Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем достигли критической точки. Армия обвинила СБР в попытке госпереворота. 15 апреля политическое противостояние переросло в вооруженный конфликт. По меньшей мере 330 человек погибли и более 3 тысяч пострадали при столкновениях армии и Сил быстрого реагирования (СБР) Судана.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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