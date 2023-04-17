В Индонезии во время операции по спасению пилота погибли шестеро солдат

В Индонезии во время операции по спасению новозеландского пилота погибли военнослужащие. Об этом сообщает телеканал ABC.

Индонезийские солдаты проводили спецоперацию против группы сепаратистов в Западном Папуа. В феврале боевики захватили самолет авиакомпании Susi Air и взяли в заложники летчика.

Силы безопасности Индонезии столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны вооруженных сепаратистов. В настоящее время подтверждена гибель шестерых военных, еще около 30 пропали в джунглях.

Есть вероятность, что военнослужащих удерживают в заложниках. Поисковая операция продолжается, но ее осложняют погодные условия, в регионе идут проливные дожди и стоит туман.

Джакарта, Зоя Осколкова

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