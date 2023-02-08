В Индонезии террористы захватили самолет с пассажирами

В Индонезии сепаратисты взяли в заложники самолет авиакомпании Susi Air. Об этом сообщает Radio New Zealand со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса.

Ответственность за захват самолета в провинции Западное Папуа взяла на себя организация «Движение за свободное Папуа» (в Индонезии считается террористической структурой). Известно, что на борту находились пилот, который является гражданином Новой Зеландии, и пять пассажиров.

«Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется», – указал чиновник.

Он уточнил, что в обмен на заложников террористы требуют признать независимость Западного Папуа. Министерство иностранных дел Новой Зеландии оказывает консульскую поддержку семье пилота.

Джакарта, Зоя Осколкова

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