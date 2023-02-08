российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 февраля 2023, 09:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Индонезии террористы захватили самолет с пассажирами

В Индонезии сепаратисты взяли в заложники самолет авиакомпании Susi Air. Об этом сообщает Radio New Zealand со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса.

Ответственность за захват самолета в провинции Западное Папуа взяла на себя организация «Движение за свободное Папуа» (в Индонезии считается террористической структурой). Известно, что на борту находились пилот, который является гражданином Новой Зеландии, и пять пассажиров.

«Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется», – указал чиновник.

Он уточнил, что в обмен на заложников террористы требуют признать независимость Западного Папуа. Министерство иностранных дел Новой Зеландии оказывает консульскую поддержку семье пилота.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

ФСБ задержала террористов в Москве и Красноярске / Главу крупнейшего в России мусульманского издательства осудили на 17 лет за финансирование террористов / Владельца исламистского издательства приговорили к 17 годам колонии за финансирование терроризма / Число жертв взрыва в пешаварской мечети выросло до 74 / Число погибших в мечети в Пакистане выросло до 32 / При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 17 человек / Американские дипломаты предупредили граждан о вероятности терактов в Турции / На Кавказе поймали националиста, готовившего теракт по заданию киевских спецслужб

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,