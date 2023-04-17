Маск заявил, что власти США имели полный доступ к перепискам в Twitter

Руководство США имело «полный доступ» к данным пользователей сервиса микроблогов Twitter (заблокирован на территории РФ), заявил глава платформы Илон Маск. Правительственные агенты могли читать не только все сообщения, но и частную переписку.

Маск удивился, насколько большой объем информации был открыт для правительственных структур.

«Различные правительственные ведомства имели фактически полный доступ ко всему, что происходило в Twitter», – сказал Маск в интервью телеканалу Fox News.

Беседовавший с ним журналист Такер Карлсон опубликовал фрагмент видеозаписи интервью на своей странице в сервисе. Он уточнил, имеется ли в виду личная переписка, и Маск ответил: «Да».

Американский бизнесмен купил сервис микроблогов в 2022 году. Вскоре он заявил, что под его руководством платформа станет самым точным источником информации в мире.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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