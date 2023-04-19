Индия обгонит Китай по численности населения к середине 2023 года

Население Индии превысит населения Китая к середине текущего года. Об этом говорится в докладе Фонда Организации Объединенных Наций (ООН) в области народонаселения.
По подсчетам демографов, численность жителей Индии к середине 2023 года достигнет 1,4286 млрд, превысив население КНР, которое составит 1,4257 млрд человек.
«Назвать [точный] день, когда население Индии превысит население Китая, не получится», – цитирует ТАСС представителя Фонда ООН в области народонаселения Эдди Райта.
В ноябре прошлого года число людей на Земле достигло 8 миллиардов. При этом две трети населения планеты живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост происходит, в основном, за счет численности жителей беднейших регионов – например, африканских стран.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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