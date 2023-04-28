В Сербии сообщили об экстренной госпитализации президента Александра Вучича

Сербские СМИ сообщили об экстренной госпитализации президента страны Александра Вучича. О состоянии главы государства и причинах госпитализации пока ничего неизвестно. При этом, как отмечается, информация о госпитализации Вучича подтверждена неофициально.

В соцсетях ряда оппозиционных политиков распространяется информация о том, что президент Сербии экстренно доставили в Военно-медицинскую академию Белграда. При этом утверждается, что это произошло второй раз за последние три недели. В некоторых из постов Вучичу желают смерти.

Меж тем издание b92 отмечает, что Вучич не находится в Военно-медицинской академии.

Сын президента Сербии Данило Вучич выразил поддержку своему отцу. «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров», – написал он в своих соцсетях.

Вучича также поддержала вице-спикер Национального собрания Сандра Божич. «Абсолютная поддержка президенту Вучичу! Мы знаем, что он не щадит себя, он живет и дышит ради Сербии!», – написала она в Twitter (заблокирован в России).

Белград, Наталья Петрова

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