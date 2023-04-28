Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации

Президент Сербии Александр Вучич опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей экстренной госпитализации.

«Я в порядке. Собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», – сказал Вучич в комментарии агентству Sputnik Serbia. У главы государства на 28 апреля была запланирована поездка по Заечарскому округу.

Ранее ряд сербских СМИ сообщили, что Вучич был экстренно доставлен в больницу. Подробности и причины госпитализации не уточнялись.

Первоначально информация о госпитализации главы государства появилась в соцсетях сторонников оппозиции. Однако, как отметило издание b92, позже эти сообщения были подтверждены неофициально.

Поддержку сербскому президенту уже выразили его сын Данило Вучич и вице-спикер Национального собрания страны Сандра Божич.

Белград, Наталья Петрова

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