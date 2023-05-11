В США многодетная мать отравила мужа и написала книгу для детей, потерявших родителя

В США 33-летнюю писательницу детских книг обвиняют в убийстве супруга. Об этом сообщает Fox news.

39-летний житель штата Юта был отравлен, как показало вскрытие, в его крови содержалась огромная доза фентанила – опиоида, который в десятки раз сильнее морфина. Под подозрение попала жена погибшего.

По словам подозреваемой, она принесла мужу коктейль, когда они праздновали продажу дома, а затем отлучилась проверить троих спящих детей. Вернувшись, она обнаружила тело супруга.

Полицейские несколько месяцев расследовали это дело и собирали доказательства. Они установили, что ранее мужчина обращался в участок и высказывал опасения по поводу того, что его жена хочет его убить. Кроме того, нашелся свидетель, который заявил, что продал фентанил подозреваемой.

За это время женщина успела написать детскую книгу, в рекомендациях к которой говорится, что ее стоит прочесть ребенку, который потерял родителя. Когда все доказательства были собраны, подозреваемую задержали и предъявили обвинения в убийстве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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