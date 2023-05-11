Страны ЕС потратят еще 70 млрд евро на оборону

Страны Евросоюза планируют еще нарастить расходы на оборону, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В следующие три года на эту статью в бюджетах потратят дополнительно 70 млрд евро.

«Члены ЕС в ближайшие три года потратят на увеличение своих возможностей дополнительно 70 тысяч миллионов евро. Сейчас все страны ЕС должны отправить на Украину все, какие у них есть, боеприпасы, они их компенсируют потом», – цитирует Борреля ТАСС.

Политик добавил, что страны ЕС уже передали Киеву военную помощь на 16 млрд евро и потратились на подготовку 17 тыс. украинских военных. До конца года эти цифры планируется увеличить, отправить на Украину миллион снарядов и подготовить 30 тыс. солдат.

Боррель добавил, что понятие «коллективный Запад» обрело новое значение. И все государства в мире должны занять «четкую позицию в отношении конфликта на Украине без всяких «но».

«Коллективный Запад сегодня – это все страны, которые поддерживают Украину, где бы они не находились. К сожалению, есть некоторые страны, которые не смогли громко осудить Россию», – сказал дипломат.

Он признал, что без поддержки Запада конфликт на Украине уже был бы прекращен.

«Я знаю способ прекратить войну – это прекратить поддерживать Украину. После этого Украина немедленно прекратит существовать, русские войска будут на польской границе. Поэтому мы должны поддерживать Украину», – заявил Боррель.

Специалисты подсчитали, что мировые оборонные расходы в 2022 году увеличились на 3,7%. Впервые за восемь лет их сумма достигла 2,224 трлн долларов. Оборонные расходы ежегодно растут с 2015 года, а по сравнению с периодом 2013-2021 годов выросли на 19%.

Москва, Наталья Рязанова

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