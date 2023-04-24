Мировые военные расходы достигли рекорда за последние восемь лет

Мировые оборонные расходы в 2022 году увеличились на 3,7%, достигнув рекордно высокого показателя в 2,224 трлн долларов за последние восемь лет. Об этом свидетельствуют данные исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом, согласно подсчетам института, глобальные военные расходы выросли на 19% по сравнению с периодом с 2013 по 2022 годы и с 2015 года продолжают ежегодно увеличиваться.

Согласно данным исследования, которые приводит «Прайм», самые высокие военные затраты приходятся на США, Китай, Россию, Индию и Саудовскую Аравию. В совокупности на эти страны пришлось около 63% от мирового объема затрат в сфере ВПК.

Основной причиной роста военных расходов называется конфликт на Украине. Помощь европейских стран Киеву, а также увеличившиеся расходы России заставили ряд государств пересмотреть свои военные бюджеты.

По информации SIPRI, военные расходы США выросли на 0,7%, до 877 млрд долларов, России – на 9,2%, достигнув 86,4 млрд долларов (в отчете отмечается, что данные по России могут быть неточными из-за малого количества официальной информации от властей страны). Оборонный бюджет Китая составляет 292 млрд доллара.

Военные расходы Украины выросли на 640%, что стало самым высоким показателем роста в отдельной стране с 1949 года. Оборонный бюджет Украины составил 44 млрд доллара.

Военные расходы стран Европы за прошлый год увеличились на 13%, до 480 млрд долларов. Это самый высокий рост за последние три десятилетия. Среди стран ЕС больше всех увеличили затраты на военные нужды Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%).

Москва, Наталья Петрова

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