Последние пять лет Россия сокращает экспорт вооружений

Лидерами по поставкам вооружений на мировой рынок являются США и Россия. Однако за последние пять лет разрыв между этими странами значительно вырос. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным аналитиков, в 2018-2022 годах США увеличили поставки вооружений за рубеж на 14% по сравнению с 2013-2017 годами, а их доля на мировом рынке достигла 40%.

В то же время экспорт вооружений из России уменьшился на 31%, а доля РФ на мировом рынке сократилась с 22 до 16%.

На третьем месте среди экспортеров оружия находится Франция. По подсчетам SIPRI, в течение пяти лет страна нарастила свою долю на рынке с 7,1 до 11%.

Замыкают пятерку лидеров Китай и Германия, у которых 5,2% и 4,2% мирового рынка соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

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