Правозащитники ООН призвали талибов отменить смертную казнь и пытки

ООН выступила с призывом к правящему в Афганистане движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ввести мораторий на смертную казнь и телесные наказания. Об этом сообщается на сайте Организации.

Суды в Афганистане приговорили 175 человек к наказанию «кисас», 37 человек – к побиванию камнями, четверых – к погребению под стеной, 103 человек – к наказаниям «худуд», таким как порка. Сроки исполнения приговоров не уточняются, передает «Интерфакс».

«Забивание людей камнями до смерти или погребение их под стеной представляет собой пытку (...) Эти жестокие наказания противоречат международному праву», – говорится в заявлении независимых экспертов ООН по правам человека.

Более того, наказания в отношении женщин применяются из-за глубоко укоренившейся половой дискриминации и стереотипов, которых придерживаются сотрудники судебных органов, а эти должности занимают исключительно мужчины.

Верховный лидер талибов разрешил применять телесные наказания в ноябре 2022 года. С тех пор, по данным миссии ООН в Афганистане, жертвами публичной порки стали 274 мужчины, 58 женщин и двое мальчиков.

«Мы призываем де-факто власти немедленно ввести мораторий на смертную казнь и все формы телесных наказаний, включая порку, ампутацию конечностей и другие ", – заключили правозащитники.

Кабул, Зоя Осколкова

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