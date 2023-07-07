В Афганистане закроют все салоны красоты

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) решило запретить работу салонов красоты. В Министерстве по поощрению добродетели сочли, что их услуги противоречат законам шариата.

Владельцев салонов красоты вызвали в министерство и пригрозили наказанием, если они не закроются до 23 июля. Талибы посчитали, что цены на услуги непомерно высокие, а коррекция бровей, которую делают афганские двушки, недопустима по религиозным соображениям.

Ранее салонам красоты предписали удались все вывески с белым цветом и закрасить изображения женщин черной краской, поскольку это считается оскорблением флага талибов. Теперь же заведения решили ликвидировать полностью.

Салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах после прихода в Афганистан американских военных. Движение «Талибан» пришло к власти в августе 2021 года, тогда армия США покинула страну. О закрытии салонов красоты сообщалось еще в январе, однако тогда талибы опровергли это утверждение.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Кабул, Зоя Осколкова

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