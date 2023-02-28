В США признали, что ошибки Вашингтона подвели к краху правительство Афганистана

Допущенные США в Афганистане ошибки способствовали падению афганского правительства. Спешный уход американских сил из страны оставил впечатление передачи власти движению «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России). Об этом генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко написал в докладе.

По его мнению, США превратили Силы национальной безопасности Афганистана (ANDSF) в структуру, лишенную самостоятельности, и установили нереалистичные ориентиры для их развития. Американские военные сосредоточились на «создании видимости успеха», вместо того чтобы действительно восстановить безопасность в обедневшей стране.

В условиях «отсутствия подотчетности и надзора со стороны США, НАТО и самого афганского правительства» в стране процветала коррупция. С 2002 года США выделили почти 90 млрд долларов на помощь ANDSF. Уходя из страны, Штаты оставили в стране оружия и оборудования почти на 7,2 млрд долларов, включая 78 единиц различной авиационной техники.

«Решение о проведении быстрого вывода сил США предопределило судьбу ANDSF. Низкий уровень боевого духа был одним из основных факторов краха ANDSF. Характер вывода сил оставил у многих афганцев впечатление, что США просто передают Афганистан ожидающему правительству талибов», – цитирует доклад ТАСС.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев обвинил США в создании очага нестабильности в Афганистане, что угрожает всему региону. Оставшийся после ухода американцев хаос привел к быстрой деградации положения в стране, а брошенное оружие может быть использовано как во время конфликтов внутри Афганистана, таки для продажи на черном рынке.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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