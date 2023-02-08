Патрушев: ситуация в Афганистане деградирует и повышает риски для всего региона

США создали в Афганистане очаг нестабильности, угрожающий всему региону. А оставшийся после ухода американцев хаос привел к быстрой деградации положения в стране, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

Вашингтон и его союзники продолжают незаконно удерживать замороженные ими афганские активы, которые могли быть потрачены на гуманитарные нужды, сказал политик на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

«Действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует», – цитирует Патрушева РИА Новости.

США и их союзники продолжают провоцировать рост очагов напряженности по всему миру. В Афганистане формировались предпосылки для долгосрочных угроз странам региона все 20 лет, что военные западных стран находились в стране.

«Мы все хорошо помним о полетах вертолетов без опознавательных знаков, доставлявших вооружение и боеприпасы наемникам ИГИЛ* в американской зоне контроля за воздушным пространством», – сказал Патрушев.

Он также напомнил, что США бросили в Афганистане массу вооружений, которые могут быть использованы как для конфликтов внутри страны, так и для продажи на черном рынке.

«Речь идет более чем о тысяче единиц бронемашин и бронетранспортеров, десятках самолетов и вертолетов, сотнях артиллерийских орудий, минометов, противотанковых и зенитных комплексов, а также сотнях тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия на десятки миллиардов долларов. Созданный западникам в этой стране крупный очаг нестабильности может распространиться на все государства региона», – подвел итог секретарь Совбеза РФ.

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Таллибан»* вернуло практику публичных порок, значительно ухудшило положение женщин, в частности, запретило им учиться в вузах, работать в торговых центрах. В стране также продолжаются атаки против гражданского населения: в череде взрывов в людных местах погибли десятки человек.

*Запрещенная в России террористическая организация

Москва, Наталья Рязанова

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