Наркотрафик растет, народ бедствует: талибы не выполнили ни одно обещание

Ни одно из обещаний, которые давали талибы*, придя к власти в Афганистане, не выполнены. Об этом заявил посол России Таджикистане Семен Григорьев.

«Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Ситуация в Афганистане развивается по негативному сценарию. Талибы обещали создать инклюзивное правительство, бороться с террористами и контрабандой наркотиков. Однако все это осталось лишь словами.

«Мы видим, что террористические организации продолжают свободно действовать, никакой речи об инклюзивном правительстве не идет. По данным ООН, выросла площадь посевов опиатов, в разы увеличилось производство синтетических наркотиков. Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа», – отметил посол.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. В конце августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Душанбе, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»