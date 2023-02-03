Таджикистан заявил о росте наркотрафика из Афганистана

В Афганистане растет производство и нелегальный экспорт наркотических веществ. Об этом заявил директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Хабибулло Вохидзода.

По его словам, несмотря на заверения правящего в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), наркотрафик увеличился. В 2021 году в Таджикистане из незаконного оборота было изъято 4 тонны 83 кг наркотиков, в 2022 году – 4 тонны 165 кг.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выросли и площади, отведенные под посевы наркокультур в Афганистане. В 2021 году они составляли 177 тысяч гектар, а в 2022 году – уже 233 тысяч гектар.

Кроме того, в прошлом году в Таджикистане было задержано 19 граждан Афганистана, подозреваемых в контрабанде наркотиков, годом ранее – восемь. В общей сложности таджикские правоохранители арестовали 24 иностранца за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, у них изъято 367 кг запрещенных веществ.

Душанбе, Зоя Осколкова

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