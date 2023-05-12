В Судане более 700 тыс. человек покинули дома за месяц конфликта

Более 700 тыс. жителей Судана вынужденно покинули свои дома за время конфликта в стране. От 150 до 200 тыс. бежали из страны, следует из данных ООН.

Большинство покинувших свои дома перешли в соседние регионы. Порядка 150 тыс. человек бежали в соседние страны в поисках мирной жизни. По данным ВОЗ, почти за месяц конфликта погибли более 600 человек и более 5000 получили ранения, передает Reuters.

Специалисты считают, что около пяти миллионов жителей Судана нуждаются в срочной помощи в связи с конфликтом. До начала столкновений около 16 млн человек уже нуждались в гуманитарной помощи.

Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования продолжаются с середины апреля. Стороны несколько раз объявляли перемирие, но оно срывалось.

Хартум, Наталья Рязанова

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