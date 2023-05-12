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Пятница, 12 мая 2023, 15:28 мск

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Суд освободил экс-премьера Пакистана Имрана Хана под залог

Верховный суд Исламабада освободил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана из-под ареста. Политика отпустили под залог по делу о коррупции, передает телеканал CNN.

Адвокаты Хана потребовали подробную информацию обо всех делах, возбужденных против их клиента. Защита также попросила суд объединить все дела в одно производство.

Партия бывшего премьера подала в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования Хана. В документе говорится, что обвинения в незаконной покупке земли необоснованны.

Арест Имрана Хана вызвал волну недовольства среди его сторонников. Акции протеста быстро переросли в массовые беспорядки. Протестующие даже атаковали резиденцию действующего главы правительства в Лахоре. В результате массовых беспорядков восемь человек погибли, 290 пострадали.

Исламабад, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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