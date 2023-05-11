В Пакистане протестующие пошли на штурм резиденции премьера

Недовольные арестом бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана пошли на штурм резиденции действующего главы правительства в Лахоре.

Протестующие пытались взять штурмом правительственный квартала в Исламабаде, но встретились с полицией. В Лахоре около 500 человек пошли штурмом на резиденцию премьер-министра Шехбаза Шарифа. В здание летели бомбы с зажигательной смесью, все стоящие рядом автомобили были подожжены. Прибывшая полиция разогнала протестующих, передает Press Trust of India.

По данным портала news18, в результате массовых беспорядков восемь человек погибли, 290 пострадали. По всей стране полиция задержала порядка 1900 агрессивных демонстрантов.

Лидера оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана задержали на восемь дней по подозрению в коррупции. Это вызвало волну протестов, которые быстро переросли в беспорядки. Протестующие перекрывают дороги, жгут дома и устраивают стычки с полицией. Правительство распорядилось привлечь войска к подавлению беспорядков.

Исламабад, Наталья Рязанова

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