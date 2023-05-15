В ОЗХО призвали США завершить уничтожение запасов химоружия

В мире уничтожено почти все химическое оружие, но его запасы еще остаются у США. Об этом заявил глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

«С момента своего создания Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) добилась впечатляющих успехов: 99% запасов химического оружия, заявленного государствами-участниками Конвенции были уничтожены поддающимся проверке образом, а химические предприятия по производству этого оружия были демонтированы», – отметил Лысогорский.

Единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) и откладывающей полную химическую демилитаризацию, являются США. «Мы призываем Соединенные Штаты завершить уничтожение оставшихся у них химических арсеналов как можно скорее», – подчеркнул глава российской делегации.

Президент Джо Байден ранее заявил, что США избавятся от химоружия к осени текущего года. Стоит отметить, что Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.

Гаага, Зоя Осколкова

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