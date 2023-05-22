В Европе Meta* оштрафовали на 1,2 млрд евро за передачу данных в США

Ирландский регулятор назначил компании Meta (деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России) рекордный штраф в 1,2 млрд евро (около 1,3 млрд долларов), передает Reuters.

Комиссар по защите данных Ирландии, являющийся ведущим регулятором конфиденциальности в Евросоюзе, 22 мая объявил о размере наказания компании. Регулятор подчеркнул, что владелец популярной социальной сети длительное время передает персональные данные пользователей за границу, а именно в США.

Агентство отмечает, что сумма штрафа стала рекордной для ЕС. Предыдущий рекорд установил Люксембург в 2021 году, оштрафовав Amazon на 746 млн евро.

В Кении корпорация Meta* стала ответчиком по иску на два миллиарда долларов. Компанию обвинили в разжигании ненависти.

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

Дублин, Наталья Рязанова

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