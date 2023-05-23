В Вашингтоне грузовик врезался в забор неподалеку от Белого дома

В центре Вашингтона грузовой автомобиль врезался в ограждение. Силовики оцепили несколько кварталов в столице США, а также эвакуировали отель. Об этом сообщают американские СМИ.

ДТП произошло на севере площади Лафайетт. Грузовик врезался в ограждение, водитель был задержан. Пострадавших нет.

Полицейские оцепили центральный район. По требованию Секретной службы была проведена эвакуация из отеля Hay Adams, который находится неподалеку от места аварии. Выясняется, был ли наезд намеренным.

Кроме того, полицию проверяет курьера, который нес подозрительную посылку рядом с местом столкновения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»