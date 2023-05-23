российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 мая 2023, 11:02 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Вашингтоне грузовик врезался в забор неподалеку от Белого дома

В центре Вашингтона грузовой автомобиль врезался в ограждение. Силовики оцепили несколько кварталов в столице США, а также эвакуировали отель. Об этом сообщают американские СМИ.

ДТП произошло на севере площади Лафайетт. Грузовик врезался в ограждение, водитель был задержан. Пострадавших нет.

Полицейские оцепили центральный район. По требованию Секретной службы была проведена эвакуация из отеля Hay Adams, который находится неподалеку от места аварии. Выясняется, был ли наезд намеренным.

Кроме того, полицию проверяет курьера, который нес подозрительную посылку рядом с местом столкновения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Смертельная перспектива: эксперты оценили последствия потери гегемонии США / США создают периметр по окружению России и Китая / «Дефолт» по госдолгу США: глобальное экономическое оружие и кризис с непредсказуемыми последствиями / Только треть американцев довольна решениями Байдена в экономике / В Чехии предупредили, что счет за конфликт на Украине выставят Европе / Захарова уличила США в ложности условий для поставки F-16 / США расширили список «запрещенных» для экспорта в Россию товаров / Патрушев: США используют химоружие на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,