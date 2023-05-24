ЕС согласовал продление беспошлинного ввоза зерна с Украины

Постпреды стран Евросоюза договорились продлить на год беспошлинный режим торговли с Украиной, передает «Вести.ру» со ссылкой на шведское правительство.

Пошлины останутся нулевыми для ввоза украинского продовольствия, включая зерно.

Беспошлинные «коридоры солидарности» заработали в июне 2022 года, когда ЕС отменил пошлины на весь украинский импорт на своей территории. Польша, Венгрия и Словакия ввели временный запрет на поставки украинской сельхозпродукции из-за угрозы собственному сельскому хозяйству в связи с перенасыщением этих стран украинским продовольствием.

Решение ближайших соседей Украины поставило под угрозу продление соглашения о беспошлинной торговле между Украиной и ЕС. Страны, установившие запрет, согласились снять его для другого продовольствия с Украины в обмен на 100 млн евро дотаций на всех.

Москва, Наталья Рязанова

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