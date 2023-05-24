Украина остановила экспорт электроэнергии

Украина полностью прекратила экспорт электрической энергии из-за дефицита ресурса внутри страны, сообщила компания «Укрэнерго».

«Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления», – говорится в сообщении.

Компания призвала граждан уменьшить нагрузку на энергосистему с 19 до 22 часов и перенести дела с использованием электроприборов на дневные или ночные часы. Тогда оператору будет проще обеспечить стабильную работу системы вечером.

В октябре 2022 года министерство энергетики Украины приостановило экспорт электроэнергии в страны ЕС. Решение принято в связи с масштабными повреждениями инфраструктуры.

Киев, Наталья Рязанова

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