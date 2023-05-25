Лондон пригласил первых 20 украинцев для подготовки к F-16

Около 20 украинских пилотов начнут учиться управлять истребителями F-16 на британской земле. Киев пообещал прислать военных со знанием английского, чтобы обучение пошло быстрее, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник в британском правительстве.

«Около 20 украинских пилотов будут проходить начальную подготовку. Это будет наземная базовая подготовка, которая понадобиться для более конкретного обучения на F-16», – сказал собеседник.

По данным издания, Запад видит проблему в том, чтобы научить пилотов, привыкших к советским самолетам, обращаться с современными F-16. Даже американским летчикам с опытом боевых действий нужно три месяца теории и от 12 до 16 тренировочных полетов, чтобы овладеть истребителем четвертого поколения.

«Украина надеется направить курсантов, хорошо владеющих английским языком, для ускорения обучения. По оценке ВВС США, украинские летчики могут пройти обучение за четыре месяца. Но некоторые эксперты ожидают, что им понадобиться больше времени», – говорится в статье.

Президент США Джо Байден во время саммита G7 разрешил союзникам обучать украинцев пилотированию современных боевых самолетов, в том числе F-16. В обучении примут участие американские военные, но курсы пройдут исключительно в Европе.

Лондон, Наталья Рязанова

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