Шеф Пентагона посетит Японию, Сингапур, Индию и Францию

На следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин отправится в поездку в Индо-Тихоокеанский регион и завершит гастроли во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Сначала Остин посетит Японию, где проведет переговоры с министром обороны Ясукадзу Хамадой и другими высокопоставленными руководителям. Кроме того, он намерен наведаться на американские военные базы, расположенные на территории Японии.

Затем шеф Пентагона нанесет визит в Сингапур, где выступит с речью на пленарном заседании 20-го «Диалога Шангри-Ла». Там Остин встретится с ключевыми лидерами для продвижения оборонных партнерств США по всему региону в поддержку общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В Нью-Дели глава американского оборонного ведомства встретится с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и другими лидерами.

Завершит поездку Остин во Франции, куда прибудет для участия в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине высадки войск союзников в Нормандии. Помимо французского министра обороны к переговорам присоединится глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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