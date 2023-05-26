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Пятница, 26 мая 2023, 11:35 мск

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Жители США пожаловались на «дождь» из фекалий

Жители американского штата Миннесота пожаловались на «дождь» из фекалий. Об этом сообщает CBS News.

Очевидцы заявили, что в городе Бернсвилль с неба лилась коричневая жидкость, которая пахла как содержимое канализации. Женщина с ребенком находилась в машине, когда прошел этот дождь. По ее словам, нечто похожее на фекалии начало мелким каплями падать на ее машину.

Жители предположили, что причиной могут быть самолеты, которые пролетают над городом, начиная заход на посадку. Не исключено, что поток фекалий мог быть следствием поломки на пролетающем мимо воздушном судне, которое опустошило контейнер биотуалета прямо в воздухе.

Местные власти пообещали разобраться в произошедшем. Дело дошло и до конгрессмена Анджи Крейг, которая направила официальный запрос в Федеральное авиационное управление.

«На этой неделе до меня дошли дерьмовые новости… рассказывают о «дожде из фекалий», который падал на автомобили моих избирателей в Бернсвилле. Я доберусь до правды, чтобы гарантировать здоровье и безопасность местных жителей», – написала Крейг в своем твиттере.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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