СМИ: украинские беженцы в Польше пьют и не заботятся о детях

Сотрудники соцзащиты польского Люблина отметили рост семей украинских беженцев, которые перестали заботиться о своих детях. Взрослые в таких семьях увлекаются выпивкой и дебоширят, рассказала координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская в радиоэфире TOK FM.

По ее словам, ситуация в ряде украинских семей требует вмешательства со стороны соцзащиты.

«Мы также получаем всё больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными. В украинском сообществе больше толерантности к алкоголю. Некоторые женщины не видят проблемы привести в бассейн годовалого ребенка, имея в организме три промилле алкоголя», – сказала Рабчевская.

Несколько украинских детей уже изъяли из семей и передали в интернаты или приемным родителям.

Власти Германии шокированы ростом преступности с приходом беженцев с Украины. Уровень преступности среди несовершеннолетних вырос в десять раз после того, как страну заполонили украинцы.

Люблин, Наталья Рязанова

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