Сотрудники соцзащиты польского Люблина отметили рост семей украинских беженцев, которые перестали заботиться о своих детях. Взрослые в таких семьях увлекаются выпивкой и дебоширят, рассказала координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская в радиоэфире TOK FM.
По ее словам, ситуация в ряде украинских семей требует вмешательства со стороны соцзащиты.
«Мы также получаем всё больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными. В украинском сообществе больше толерантности к алкоголю. Некоторые женщины не видят проблемы привести в бассейн годовалого ребенка, имея в организме три промилле алкоголя», – сказала Рабчевская.
Несколько украинских детей уже изъяли из семей и передали в интернаты или приемным родителям.
Власти Германии шокированы ростом преступности с приходом беженцев с Украины. Уровень преступности среди несовершеннолетних вырос в десять раз после того, как страну заполонили украинцы.
Люблин, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube