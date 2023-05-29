«Запад будет твердить, что Эрдоган – русская марионетка»: политологи оценили президентские выборы в Турции

Действующий глава Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов. По мнению политологов, победу ему принесли голоса сомневающихся избирателей, которые в первом туре поддержали Синана Огана.

Об этом пишет в своем ТГ-канале президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Что иллюстрируют турецкие выборы? Поддержка не прошедших кандидатов имеет значение для их электората. Победу Эрдогана во втором туре предопределила поддержка со стороны Синана Огана».

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла прогнозирует два варианта развития событий: «Первое и очень важное – это то, что «весь мир», то есть все страны Запада, будут твердить, что Эрдоган – русская марионетка. Что русские своими действиями воздействовали на результат выборов в Турции. Это может быть довольно безобидный крик на лужайке, потому что Турция – сильная независимая страна. Но очень важно, что по этому поводу будут делать Кылычдароглу и его команда. И второе следствие, вытекающее из двух вариантов действий вышеуказанной команды. Первый вариант – признать результаты выборов, и второй – предпринять попытку переворота. Оппозиция имеет относительное большинство избирателей в Стамбуле. Стамбул – крупнейший город Турции с населением больше 15 миллионов человек. Единственный европейский город и в каком-то смысле сердце страны. Массовые акции протеста там возможны», – считает Перла.

Политолог Марат Баширов считает, что победа Эрдогана станет толчком для других турецких политиков: «Конец карьеры Кылычдароглу и продолжение её у двух популярных мэров: Стамбула – Экрема Имамоглу и Анкары – Мансура Яваша. Их прогнули американцы на поддержку Кылычдароглу (входили в коалиционную группу). Они уступили лидерство несколько месяцев назад и вот теперь путь наверх открыт. Будут конкурировать друг с другом, если их не съест за это время Эрдоган».

Сегодня ночью Высший избирательный совет Турции объявил о переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента страны. Действующий глава государства набрал 52,14% голосов по итогам подсчета 99,43% бюллетеней.

Глава избирательного совета Ахмет Йенер объявил выборы состоявшимися при явке 85,7% избирателей. Эрдоган получил поддержку 27 513 тыс. избирателей, что составило 52,14%. Оппонент действующего президента Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86% голосов, передает агентство «Анадолу».

Окончательные итоги выборов огласят 1 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием, сообщила пресс-служба Кремля.

Стамбул, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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