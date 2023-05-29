Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции

Высший избирательный совет Турции объявил о переизбрании Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента страны. Действующий глава государства набрал 52,14% голосов по итогам подсчета 99,43% бюллетеней.

Глава избирательного совета Ахмет Йенер объявил выборы состоявшимися при явке 85,7% избирателей. Эрдоган получил поддержку 27 513 тыс. избирателей, что составило 52,14%. Оппонент действующего президента Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86% голосов, передает агентство «Анадолу».

Окончательные итоги выборов огласят 1 июня.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием, сообщила пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что победа показала, насколько сильна поддержка народом усилий действующего президента по проведению самостоятельной внешней политики. И подтвердил готовность «к продолжению конструктивного диалога» по двусторонним и международным вопросам.

Президент США Джо Байден в поздравительном сообщении в сервисе микроблогов заявил, что ждет дальнейшей совместной работы с союзником по НАТО «по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам».

Свои поздравления также прислали лидеры других стран. Среди них премьер-министр Великобритании Риши Сунак, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По итогам первого тура выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35%, а оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу – 45%. Поскольку ни один кандидат не перешагнул планку в 50% голосов, был объявлен второй тур выборов.

Анкара, Наталья Рязанова

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