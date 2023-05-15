Эрдоган набрал менее 50% голосов по итогов подсчета 99,9% бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов на выборах главы государства после подсчета 99,99% бюллетеней внутри страны, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на данные ЦИК.

На втором месте оказался оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, за которого проголосовали 45% избирателей. Представитель «Альянса АТА» Синан Оган на третьем месте с 5,22% голосов.

Президент Эрдоган в ночь на понедельник предположил, что будет переизбран уже в первом туре. На тот момент он набрал на 2,6 млн голосов больше, чем его ближайший преследователь.

Всеобщие выборы состоялись в Турции в воскресенье. Кандидатам требуется получить поддержку 50% избирателей для победы. Если этот барьер не преодолеет ни один из политиков, выборы продолжатся во втором туре.

Анкара, Наталья Рязанова

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