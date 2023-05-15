Вероятна холодная или даже не холодная гражданская война: эксперты – о президентских выборах в Турции

В Турции завершился подсчет голосов в первом туре выборов президента страны и на выборах депутатов парламента – Меджлиса. Через две недели состоится второй тур, в который вышли действующий глава государства Реджеп Эрдоган и оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу. По мнению политологов, при любом исходе голосования в Турции возможны серьезные волнения. И любой исход существенно повлияет на расклад сил в Европе, коснувшись, в том числе, и России.

По мнению профессора кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолия Гагарина, Реджеп Эрдоган более предпочтителен для России, «при всех своих экстравагантностях». Его соперник опирается на англо-саксонский блок, его электорат – это жители Стамбула, Антальи, других крупных городов, ориентированные на ЕС и НАТО. Но главная интрига во втором туре развернется вокруг третьего кандидата, Синана Огана, считает эксперт. «У него 5,2% голосов, это то, что нужно для победы каждому из двух основных кандидатов. Вопрос в том, за кого проголосуют во втором туре его избиратели. Некоторые называют его спойлером Эрдогана. Если это так, то остается только снять шляпу. Но, скорее всего, ситуация сложнее. Даже если это так, будут попытки перетянуть его на другую сторону. Интрига сохранится до 28 мая, – рассуждает политолог. – Думаю, у Эрдогана есть тузы на руках. Россия отложила Турции платежи за газ, поучаствовала в зерновой сделке. Возможно, России придется пойти на еще какие-то уступки, которые Эрдоган сможет использовать. Игра идет по-крупному. Для нас это очень важно. При всем своем желании сидеть на двух стульях, Эрдоган нам если не союзник, то партнер».

Политический обозреватель Андрей Перла отмечает, что на второй тур президентских выборов в Турции могут в существенной степени повлиять результаты выборов в парламент: «У нас мало обращают внимания на парламентские выборы в Турции, которые прошли в один день с президентскими, а зря. Партия Эрдогана вместе с союзниками получила уверенное большинство – 322 голоса из 600, а партия Кылычдароглу – только 35. Так что, по сути, во втором туре Эрдогану нужно не собрать новые голоса, а подтвердить тот выбор, который народ Турции уже сделал, выбирая депутатов». При этом Перла допускает, что общество Турции в значительной мере расколото. За соперника Эрдогана выступают по большей части либерально настроенные жители мегаполисов и курортов, ориентированные на ЕС и НАТО, тогда как за действующего президента – большинство провинций, работники агропромышленного комплекса, производства, военные, рыбаки, – словом, все те, кто хочет видеть Турцию территорией самостоятельной. «Турецкое общество сильно поляризовано. Скажем осторожно: там велика вероятность холодной гражданской войны. А может, и не холодной. Оказывает влияние и русский фактор – Турция Эрдогана отказалась поддерживать санкции. Не то чтобы они были за нас. Но для них не являются приоритетом интересы НАТО и США. Так что решается вопрос: будет ли Турция частью свободного мира, как Россия, Иран, Китай. Не потеряет ли политическую самостоятельность».

Анатолий Гагарин полагает, что второй тур президентских выборов в Турции – своего рода прививка против майдана. Если бы Эрдоган победил в первом туре – риск протестов был бы намного выше. «Но никто не остановит англо-саксонскую клику и после второго тура, если она этого захочет. В этом случае Эрдогану придется воспользоваться силой военных. События могут начать развиваться, как в Белоруссии после президентских выборов. Только еще жестче, турки – публика эмоциональная», – считает он.

Как уже сообщал «Новый День», действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов на выборах главы государства после подсчета 99,99% бюллетеней внутри страны. На втором месте оказался Кемаль Кылычдароглу, за которого проголосовали 45% избирателей. Представитель «Альянса АТА» Синан Оган на третьем месте с 5,22% голосов.

Анкара, Евгения Вирачева

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