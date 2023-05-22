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Понедельник, 22 мая 2023, 12:35 мск

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СМИ узнали, кого поддержит во втором туре выборов экс-кандидат в президенты Турции Оган

Бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган в понедельник объявит о поддержке действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня о поддержке президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не поддержит Кылычдароглу (кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – прим. ред.), поскольку тот поддерживает террористические организации», – пишет обозреватель газеты Абдулькадир Селви.

По сведениям газеты, Оган в понедельник «не просто выступит с заявлением, а объявит о договоренности, достигнутой с президентом Эрдоганом».

«Соглашение состоит из 4 пунктов: неизменность первых четырех статей Конституции и недопущение попыток удалить из Конституции тюркскую идентичность; борьба против всех видов террористических организаций и терроризма; постепенная депортация просителей убежища в рамках плана; разработка экономической политики в соответствии с международными рынками и более гибкая политика процентных ставок», – пишет издание.

По итогам первого тура президентских выборов Синан Оган получил поддержку 5,28% избирателей. Такие данные привела в конце прошлой недели Высшая избирательная комиссия Турции. За действующего президента Реджепа Тайип Эрдогана проголосовали 49,24% избирателей. Главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 45,07% голосов. Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая.

Анкара, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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