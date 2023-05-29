Экс-советник Пентагона: США хватит оружия лишь на неделю боев

Запасы оружия и боеприпасов в США истощены настолько, что их хватит только на неделю интенсивных боев в случае конфликта, заявил бывший советник американского министра обороны полковник Дуглас Макгрегор.

Штаты оказались в очень плохом положении, но граждане этого пока не понимают, посетовал эксперт.

«Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы справиться с ней?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», – сказал Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Аналитический центр в Вашингтоне по стратегическим и международным исследованиям в январе предупредил, что американская военная промышленность не способна обеспечить безопасность страны во время затяжной войны. Военная помощь Украине подточила запасы оружия и боеприпасов в США и вскрыла серьезные проблемы ВПК Штатов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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