СМИ: ВПК не может обеспечить безопасность Штатов

Американская военная промышленность не способна обеспечить безопасность страны во время затяжной войны, заявил вице-президент аналитического центра в Вашингтоне по стратегическим и международным исследованиям Сет Джонс. По его мнению, украинский конфликт вскрыл серьезные проблемы ВПК Штатов.

Темп работы американского ВПК в настоящее время «лучше подходит для условий мирного времени», и эта отрасль промышленности «не готова к условиям безопасности, которые сейчас существуют».

«Уровень потребления оружия украинцами демонстрирует проблемы, с которыми может столкнуться промышленная база США в затянувшемся конфликте из-за Тайваня. Например, количество ракет Javelin, отправленных Киеву с августа прошлого года, равно семи годам производства», – приводит слова эксперта The Wall Street Journal.

В США проанализировали мнения высокопоставленных военных, конгрессменов, правительственных чиновников. Исследователей, в том числе, интересовало, как быстро у военных США закончатся боеприпасы в ходе вероятного конфликта с Китаем.

«Как вы собираетесь эффективно сдерживать Китай, если у вас нет достаточных запасов боеприпасов, которые вам понадобятся для сценария по Китайско-Тайваньскому проливу?» – задался вопросом Джонс.

Пентагон уже признал, что отправка военной помощи на Украину заметно истощает запасы стран Запада и оказывает давление на ВПК. Владелец чешского производителя боеприпасов признал, что Европе потребуется до 15 лет, чтобы восполнить свои запасы снарядов при нынешних темпах производства.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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